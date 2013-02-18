«Хмельницкгаз» в 2012 году вдвое уменьшил чистую прибыль

Предприятие по газоснабжению и газификации «Хмельницкгаз» в 2012 году уменьшило чистую прибыль в 2 раза по сравнению с 2011 годом — до 23,769 млн грн с 56,609 млн грн, говорится в финансовом отчете предприятия.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции за 2012 год увеличилась на 4,7% по сравнению с 2011 годом - до 1,435 млрд грн с 1,37 млрд грн.

Чистый доход предприятия по итогам 2012 года увеличился на 6,1% по сравнению с 2011 годом - до 1,221 млрд грн с 1,151 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец третьего квартала 2012 года «Газтек» сконцентрировал в своей собственности 50% акций «Хмельницкгаза».

В декабре 2012 года «Газтек» на приватизационном конкурсе также приобрел около 0,998% «Хмельницкгаза».

Таким образом, в настоящее время "Газтек" является собственником практически контрольного пакета акций компании.

Справка УНИАН. Предприятие по газоснабжению и газификации «Хмельницкгаз» (Хмельницкий) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также банк «Надра».