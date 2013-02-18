«Сумыгаз» в 2012 году уменьшил чистую прибыль на 16%

Предприятие по газоснабжению и газификации «Сумыгаз» в 2012 году уменьшило чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 16% — до 36,097 млн грн с 43,167 млн грн, говорится в финансовом отчете предприятия.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции за 2012 год увеличилась на 33,5% по сравнению с 2011 годом - до 1,477 млрд грн с 1,106 млрд грн.

Чистый доход предприятия по итогам 2012 года увеличился на 37% по сравнению с 2011 годом - до 1,262 млрд грн с 0,919 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2012 года крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 25,788% акций ПАО "Сумыгаз", заплатив за пакет 16 млн 900 тыс. грн.

ПАО по газоснабжению и газификации «Сумыгаз» (Сумы) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Сумской области.

25% акций «Сумыгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 25,788% - ЧАО «Газтек» (г. Киев), 22,64% - ЗАО «Сток Холдер» (Киев), 24,21% – ООО «Оксидент» (Киев).

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