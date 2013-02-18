Продажи бензина через сеть АЗС в январе снизились на 17,8%

Продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в январе 2013 года сократились по сравнению с декабрем 2012 года на 17,8% - до 206,2 тыс. тонн с 250,8 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, продажи дизельного топлива населению через сети АЗС в январе текущего года сократились по сравнению с декабрем прошлого года на 18,5% - до 127,1 тыс. тонн с 156 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 659 единиц, в декабре 2012 года в денежном выражении уменьшилась на 7,8% – до 6,015 млрд грн против 6,523 млрд грн в ноябре 2012 года.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефть и нефтепродукты из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт продукции из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл, из других стран – 1,535 млрд долл.

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Потребление бензина в Украине за 2012 год снизилось до 4,2 млн тонн