Гидротехнические сооружения Хмельницкой атомной электростанции готовы к эксплуатации в условиях весеннего паводка.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба госпредприятия НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, на Хмельницкой АЭС (ХАЭС) под руководством заместителя главного инженера по общестанционным объектам Геннадия Панасенко состоялось заседание комиссии по проверке состояния гидротехнических сооружений перед началом весеннего половодья. Было проверено техническое состояние дамбы пруда-охладителя, паводковый водосброс.

«Предварительно был осуществлен анализ снежного покрова в бассейне реки Гнилой Рог, впадающей в водохранилище электростанции. Расчеты показывают, что большого паводка в регионе не ожидается. Согласно письму Украинского гидрометеорологического центра, паводок в бассейне реки Припять будет в пределах среднестатистических показателей», - сказано в сообщении.

«Во время работы комиссии ее члены убедились, что гидротехнические сооружения ХАЭС готовы к эксплуатации в условиях весеннего паводка», - отмечено в сообщении.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.