Южно-Украинская АЭС усовершенствует систему обращения с радиоактивными отходами

Южно-Украинскую атомную электростанцию (ЮУАЭС) 14-15 февраля с техническим визитом посетили представители немецкой компании NUKEM, которая реализует на атомных площадках Украины проект технической помощи Евросоюза «Совершенствование комплексной стратегии обращения с радиоактивными отходами (РАО) на действующих и закрытых АЭС Украины».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба госпредприятия НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, вместе с известной инжиниринговой компанией, специализирующейся на оказании услуг в области обращения с РАО, к внедрению проекта привлечены специалисты Института поддержки эксплуатации АЭС (ИПЭ, Украина).

«Проект рассчитан на 2012-2014 годы. В ходе нынешнего визита представители NUKEM и ИПЭ ознакомились с ситуацией по обращению с РАО на южно-украинской площадке. До этого такие же визиты состоялись на Запорожской АЭС, Ривненской АЭС и Хмельницкой АЭС», - сказано в сообщении.

«На станции ведется непрерывный и жесткий контроль образования радиоактивных отходов. Параллельно с этим выполнено очень много мероприятий по их минимизации. За последние 10 лет мы уменьшили количество образования твердых радиоактивных отходов в 7,5 раза, а жидких РАО – в 8 раз. Что касается проекта Евросоюза, то мы надеемся, что его реализация поможет нам в дальнейших работах по уменьшению источников образования радиоактивных отходов», – цитирует пресс-служба заместителя главного инженера ЮУАЭС по общестанционным объектам Николая Пронина.

Итогом объемного проекта, состоящего из 8 самостоятельных задач, станет разработка рекомендаций по минимизации первичных отходов на АЭС Украины, способам переработки и обращения с РАО, разработке и внедрению интегрированной информационно-аналитической системы учета и контроля РАО, использованию эффективных технологий дезактивации, совершенствованию системы подготовки персонала в области обращения с радиоактивными отходами.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.