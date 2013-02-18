Поставки российских углеводородов в Европу продолжают сокращаться - исследование

Второй год подряд поставки российской нефти в страны дальнего зарубежья сокращаются. В 2011 года снижение, согласно данным Федеральной таможенной службы, составляло 4,3%, в 2012 году - 3,8%, передает ПРАЙМ со ссылкой на исследование рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

ФТС не дает разбивку по странам, но очевидно, что поставки снижаются в Европу, так как экспорт российской нефти в Азию продолжает расти. Так, объем экспорта через терминал ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» (порт Восточный) за 2012 год вырос на 7,2% до 16,2 млн тонн.

В конце 2012 года нефтепровод ВСТО был дотянут до побережья и, надо полагать, в 2013-2014 годах поставки нефти в этом направлении будут только увеличиваться. Соответственно, по мнению экспертов РИА Рейтинг, экспорт нефти в Западную Европу будет продолжать падать. И не столько потому, что будет падать спрос на российскую нефть, хотя и это не исключено в условиях кризиса экономики Старого Света, сколько потому, что России просто нечего предложить Европе.

Добыча нефти в России в последние годы растет очень медленно. В 2012 году она выросла на 1,3%, в 2013 году рост может быть еще меньше. При этом внутренний спрос стабилен. Следовательно, экспортные возможности России ограничены и в этих условиях нефтяники будут выбирать более премиальный и более стабильный в текущих непростых обстоятельствах азиатский рынок.

Экспорт газа в Европу также падает. В 2012 году Газпром продал в странах Западной и Центральной Европы 138,8 млрд куб. метров газа, что на 7,5% ниже, чем годом ранее. Сократились поставки почти во все страны и в том числе в Германию (на 2,6%).

При этом причины ухудшения динамики экспорта газа совершенно иные, чем нефти. Если нефтяники просто не имеют ресурсной возможности для увеличения поставок, то у "Газпрома" такие возможности есть и предостаточно. С запуском в октябре Бованенковского месторождения компания может легко предоставить рынку уже в 2013 году дополнительные 40 млрд куб. метров. Но Европа российский газ явно не жаждет, а если и жаждет, то на других условиях, чем прописаны в контрактах. Ситуация на европейском рынке в последние годы изменилась. Сейчас это рынок покупателя, а не рынок продавца.

"Газпром" в свое время долго не хотел принимать во внимание возможные последствия сланцевой революции на европейском рынке. Когда же эти последствия наступили, он долго упорствовал и не соглашался снижать цену, которая привязана к растущей цене нефти. В конце концов, ему все же пришлось пойти на уступки, но даже с учетом этих уступок российский газ остается очень дорогим. В 2012 году он был в среднем на 80 долларов дороже спотового газа, рынок которого стремительно растет. Европейские страны сейчас активно строят терминалы по приему СПГ, и в ближайшем будущем доля сжиженного газа на европейском рынке будет только увеличиваться. Плюс к этому обострилась конкуренция со стороны Норвегии. В 2012 году эта страна увеличила добычу газа на 13,3% - до 115 млрд куб. метров, и почти весь этот газ экспортировался в Европу. Таким образом, доля норвежского газа в Европе фактически сравнялась с долей России. Такого эффекта Норвегии удалось достичь именно за счет уступчивости, которой не хватило в свое время "Газпрому". Ведь цена норвежского газа почти равна цене спотового газа и его покупают охотнее.

В этих условиях "Газпрому", если он хочет сохранить свою долю на европейском рынке, придется пойти на еще большие уступки в цене или внести изменения в формулу расчета цены, отвязавшись от нефти. В ином случае российской компании придется изменять экспортную географию, то есть, как и нефтяникам, активно осваивать рынок Юго-Восточной Азии.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, "Газпрому" нужно ускорить освоение восточного вектора и вместе с тем кардинально изменить стратегию торговли на западе. В настоящий момент на европейском рынке происходит коренная перестройка, и России, вместо того, чтобы противиться этим переменам, следовало бы возглавить этот процесс, выступить инициатором новых идей, выработать новые правила, которые учитывали бы интересы всех участников рынка - конкурирующих с Россией стран-производителей газа, стран-потребителей и, конечно, самой России.