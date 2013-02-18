ЕБРР продал свою долю в нефтегазовой компании Cadogan Petroleum

Европейский банк реконструкции и развития продал принадлежащие ему 5,2% акций британской нефтегазовой компании с активами в Украине Cadogan Petroleum, сообщается на лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, 31 января ЕБРР продал 11 млн 632 тыс. 866 своих акций.

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале 2007 года Европейский банк реконструкции и развития купил 5,2% пакет акций компании "Кадоган Петролеум" (Cadogan Petroleum) - акционерного общества открытого типа с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Соединенном Королевстве, которое занимается разведкой и разработкой газовых месторождений в Украине.

Компания Cadogan Petroleum создана в 2005 году, занимается добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.

Основные лицензии этой разведывательной и добывающей компании сосредоточены на месторождениях Днепро-Донецкого бассейна на востоке страны. Помимо этих участков, компания также работает на западе страны, в Карпатах.

Компании Cadogan Petroleum принадлежит компания Cadogan Ukraine (ранее - Rentoul), которая, в свою очередь, приобрела две украинские компании - "Астро-Инвест" и "Газодобыча".

Первой принадлежит 70% в соглашении о совместной деятельности на разработку Пирковского газоконденсатного месторождения (остальные 30% находятся в собственности НАК "Надра Украины"), второй - 100% в Покровском месторождении (Потавская обл.).