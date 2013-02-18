В Госдуме говорят, что «Газпром» не будет судиться с Украиной за недобор газа

Москва. Вопрос оплаты счета в 7 млрд долл., выставленного российским «Газпромом» Украине за недобор газа, не будет решаться в суде.

Об этом УНИАН сказал глава комитета Госдумы РФ по энергетике Иван Грачев.

«Я не думаю, что суды присудят Украине отдать 7 млрд долл. «Газпрому». В то же время я не думаю, что российская сторона полностью неправа», - сказал И.Грачев.

По его мнению, публичное выяснение газового вопроса пойдет во вред двум странам.

«Это ничего хорошо не даст и кончится взаимными претензиями, что не пойдет на пользу ни одной, ни другой стороне. А в конечном итоге расстояние к хорошим договоренностям удлиняется», - сказал он.

И.Грачев считает, что чисто формально «Газпром» имеет право выставить претензии на 7 млрд долл. за недобор газа по принципу «бери или плати».

В то же время, он подчеркнул, что его позиция расходится с официальным мнением российского государства.

«Я считаю, что «Южный поток» не нужен, что лучше договориться с Украиной и избежать взаимных претензий», - сказал И. Грачев.

«Мне кажется, что счет на 7 млрд долл. – это ответная реакция. Европа выставила «Газпрому» счета, Украина поговаривала о судебных исках к российской компании… Это реакция в том числе на неправильные действия Европы. Когда такие акции планируются, то взаимоотношения Украины и России не отделяются от общего контекста в треугольнике РФ-Украина-Европа», - добавил он.

Напомним, 26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

Ранее "Газпром" и Украина дважды проводили переговоры, но в сообщениях об итогах вопрос выставленного счета не поднимался. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина ответила "Газпрому", что не видит оснований оплачивать счет на 7 миллиардов долларов, выставленный ей за недобор газа в 2012 году. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Киев надеется добиться от российской стороны обновленного газового контракта и пересмотра цены.