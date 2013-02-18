«Нафтогаз» в суде требует от «ГазУкраина-Коммерс» почти 2,4 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от частной компании «ГазУкраина-Коммерс» (г. Симферополь) возврата 2,396 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, 28 января 2013 года Хозяйственный суд Автономной Республики Крым открыл производство по делу о взыскании с компании «ГазУкраина-Коммерс» 2,396 млрд грн.

Рассмотрение дела было назначено судом на 12 февраля 2013 года, однако решение на данный момент не опубликовано.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 декабря 2012 г. «Нафтогаз» обратился в Хозяйственный суд Автономной Республики Крым с исковым заявлением о взыскании с компании «ГазУкраина-Трейдинг» (г. Симферополь) 118,86 млн грн, из которых 5,94 млн грн - задолженность за поставленный природный газ, 35,416 млн грн - пеня за просрочку исполнения денежного обязательства и 70,42 млн грн - штрафы.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.