Нефть продолжает торговаться разнонаправленно на фоне статданных из Саудовской Аравии

На мировых торгах во вторник, 19 февраля, цены на нефть продолжают торговаться разнонправленно на фоне новостей из Саудовской Аравии.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,05 доллара, или на 0,04%, - до 117,44 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,33 доллара, или на 0,34%, - до 95,51 доллара за баррель.

По данным организации Joint Organisations Data Initiative (JODI), средний показатель ежедневной добычи сырья в Саудовской Аравии в 2012 году составлял 7,41 миллиона баррелей в день, что на 5,2% больше показателя за 2011 года. В то же время, в декабре объем добычи упал до 9,03 миллиона баррелей в день, что составило минимум за 19 месяцев.

Аналитики считают, что Саудовская Аравия уменьшит поставки на рынок, но сокращение будет зависеть от действий партнеров по ОПЕК, передает Bloomberg.

Между тем, ряд экспертов ожидают роста цен марки Brent до 140 долларов за баррель в 2013 году на фоне роста потребления энергоресурсов в мире. При этом в 2013-2015 годах стоимость марки будет колебаться в пределах 100-130 долларов.