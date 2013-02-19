Добыча нефти в Украине уменьшилась на 9%

Добыча нефти в Украине в январе 2013 года сократилась по сравнению с январем 2012 года на 8,9% – до 185 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным статистического ведомства, добыча нефти в стране в январе 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,6%.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 5,4% – до 2,293 млн тонн.

В 2011 году украинские компании сократили добычу нефти к предыдущему году на 5,9% – до 2,424 млн тонн.

Украина в 2012 году сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1% по сравнению с 2011 годом – до 1,236 млрд долл.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.