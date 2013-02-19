«Донецкоблгаз» по итогам года получил 0,9 млн грн. убытка

Предприятие по газоснабжению и газификации «Донецкоблгаз» в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получило чистый убыток в размере 0,906 млн грн, говорится в финансовом отчете предприятия.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности в 2011 году компания получила чистую прибыль в размере 14,773 млн грн.

Выручка компании от реализации продукции по МСФО за 2012 год составила 1,469 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период составила 54,649 млн грн.

Справка УНИАН. «Донецкоблгаз» (г. Донецк) занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Донецкой области.

38,27% акций ОАО «Донецкоблгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 55,3399% - ОАО «МФС» (номинальный держатель).