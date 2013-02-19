"Роснефть" существенно увеличит поставки нефти в Китай

ОАО "Роснефть" договорилось с китайскими партнерами о существенном увеличении нефтяных поставок в Китай, сообщил во вторник журналистам глава пресс-службы крупнейшей российской нефтяной компании Владимир Тюлин, комментируя итоги трехдневной рабочей поездки в Китай главы компании Игоря Сечина, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время "Роснефть" и "Транснефть" поставляют российскую нефть в Китай по отводу от ВСТО в объеме 15 миллионов тонн в год. Китайская сторона неоднократно заявляла о желании увеличить импорт нефти из России.

Как пояснил Тюлин, подписанные в Пекине документы, охватывают в основном сферу добычи и переработки. В частности, подписанный "Роснефтью" и SINOPEC меморандум о совместной работе отражает достигнутое сторонами взаимопонимание по вопросу "существенного увеличения поставок российской нефти в Китай". Представитель "Роснефти" опроверг распространенную ранее СМИ информацию о том, что дополнительные поставки составят 5-7 миллионов тонн.

Источник в отрасли сообщал ранее агентству "Прайм", что "Роснефть" изучает возможность поставок нефти в Китай через территорию Казахстана по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу. Вице-премьер Аркадий Дворкович 13 февраля говорил, что такая возможность обсуждается на рабочем уровне.

Помимо этого, сообщил Тюлин, в ходе визита Сечина в Пекин "было подписано соглашение о конфиденциальности по возможности доступа к информации по совместным добычным проектам с CNPC". Аналогичный документ "Роснефть" подписала с компанией SINOPEC. По словам Тюлина, это свидетельствует о том, что стороны готовы к серьезной конкретной работе по реализации проектов в области разработки месторождений углеводородов.

Как сообщили в пресс-службе компании, китайская сторона проявляет интерес к покупке российского СПГ и в ходе прошедших переговоров в Пекине этот вопрос затрагивался в качестве перспективного.

Во вторник Игорь Сечин провел встречу с вице-премьером КНР Ван Цишань, в ходе которой стороны отметили плодотворную работу по развитию сотрудничества в энергетической сфере. Во вторник по завершении визита в Пекин Игорь Сечин направится в Японию.