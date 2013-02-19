«Волыньоблэнерго» за год получило 1,2 млн грн. прибыли

Энергоснабжающая компания «Волыньоблэнерго» в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получила чистую прибыль в размере 1,155 млн грн, говорится в финансовом отчете предприятия.

Компания не дает сравнительных данных за 2011 год по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности в 2011 году компания получила чистую прибыль в размере 0,99 млн грн.

Выручка компании от реализации продукции по МСФО за 2012 год составила 863,461 млн грн.

Чистый доход «Волыньоблэнерго» по МСФО в 2012 году составил 719,551 млн грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период составила 29,915 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продать все акции «Волыньоблэнерго», которые принадлежат государству, хотя предыдущие приватизационные конкурсы предусматривали сохранение в госсобственности 25% пакетов энергоснабжающих компаний.

Ранее Кабмин исключил «Волыньоблэнерго» из перечня стратегических предприятий.

В данное время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежат кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.