Турция расширяет разведку сланцевого газа

Турция ведет переговоры с рядом иностранных компаний о расширении разведочной деятельности по поиску запасов сланцевого газа, призванных снизить зависимость страны от импорта "голубого топлива", сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство Рейтер.

Правительство Турции рассчитывает, что основные запасы сланцевого газа находятся на юго-востоке, востоке и западе Западной Фракии. При этом, по словам чиновников, несколько компаний, в том числе мелкие игроки, которое уже исследуют традиционные запасы нефти и газа, готовы вести разведку и запасов сланцевого газа.

Англо-голландская Royal Dutch Shell уже ведет разработку сланцевого газа в районе города Диярбакыр на юго-востоке Турции, также в регионе работает канадская TransAtlantic Petroleum.

"Компании из Великобритании, США и Канады заинтересованы в добыче сланцевого газа в Турции", - отметил представитель Минэнерго страны на условиях анонимности.

По его словам, некоторые компании ведут диалог с властями о получении соответствующих лицензий, при этом по меньшей мере одна из этих компаний может подписать соглашение уже в этом году.

Согласно предварительным оценкам, запасы сланцевого газа в Турции могут составить от 6-7 миллиардов кубометров до 20 триллионов кубометров.

"На данный момент невозможно предсказать объем запасов сланцевого газа в Турции. Мы сможем дать свою оценку только после завершения бурения первой скважины", - отметил директор Shell по международным добычным операциям Энди Браун.

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