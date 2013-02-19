Украина сократила первичную переработку нефти на 64%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 0,2 млн тонн, что на 64% меньше показателя января 2012 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ за первый месяц 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 13,8%.

Производство бензина моторного в стране за январь 2013 года сократилось по сравнению с январем 2011 года на 70% - до 74,9 тыс. тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 63,3% - до 69,3 тыс. тонн, а мазута - на 74,9%, до 44,2 тыс. тонн. Как сообщал ранее УНИАН, продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в январе 2013 года сократились по сравнению с декабрем 2012 года на 17,8% - до 206,2 тыс. тонн с 250,8 тыс. тонн.

Продажи дизельного топлива населению через сети АЗС в январе текущего года сократились по сравнению с декабрем прошлого года на 18,5% - до 127,1 тыс. тонн с 156 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.