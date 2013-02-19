Украинская Sadovaya Group сократила продажи угля в более 55 раз

Варшава. Украинская угледобывающая компания Sadovaya Group в январе 2013 года продала 1,047 тыс. тонн угля по сравнению с 58,4 тыс. тонн в январе прошлого года, свидетельствуют данные компании, которыми располагает УНИАН.

При этом компания не предоставила данных о добыче угля в январе текущего года.

Также Sadovaya Group сообщила в своем рапорте на Варшавской фондовой бирже о плане увеличить продажи в текущем и следующем месяце.

"Мы ожидаем, что рынок начнет стабилизироваться в марте, наш план продаж - это 5 тыс. в феврале и 25-30 тыс. в марте", - отмечено в сообщении.

По данным компании, в январе 2012 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи угля компанией снизились на почти 50% при росте добычи на более, чем треть - до 36,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в середине октября прошлого года Sadovaya Group сообщила о приостановке добычи угля на шахте "Садовая" и перевода шахты "Рассвет-1" на работу в ремонтном режиме из-за слабого спроса на добываемое топливо, что обрушило котировки компании на Варшавской фондовой бирже на более, чем 40%.

В прошлом году Sadovaya Group сократила продажи угля на 55% - до 569,6 тыс. тонн угля при падении добычи на 14% - до 407,5 тыс. тонн.

В 2011 году Sadovaya Group увеличила добычу угля в годовом выражении на более, чем 70% - до 475 тыс. тонн, а продажи увеличились на 15% - до 1,264 тыс. тонн.

По последним данным, 75% акций публичной с 2010 года компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.