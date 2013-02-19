«ДТЭК Днепрооблэнерго» в 2012 году получило 171,6 млн грн чистой прибыли

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 171,6 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО. По национальным стандартам финансовой отчетности в 2011 году чистая прибыль компании составила 43 млн грн.

Согласно сообщению, выручка компании от реализации продукции по МСФО за 2012 год составила 19,13 млрд грн.

Чистый доход компании по итогам 2012 года по МСФО составил 15,941 млрд грн, в то время как по национальным стандартам финотчетности в 2011 году компания получила 13,5 млрд грн чистого дохода.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» (в конце июня т.г. переименована в ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.