«Черновцыоблэнерго» в 2012 году получило 12,5 млн грн чистой прибыли

Энергоснабжающая компания «Черновцыоблэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 12,5 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за 2011 год по МСФО. По национальным стандартам финансовой отчетности, за 2011 год чистая прибыль компании составила 16,5 млн грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО по итогам 2012 года составила 636,558 млн грн. Валовая прибыль компании по МСФО за 2012 год составила 20,795 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Фонд государственного имущества Украины продал компании VS Energy International Ukraine на приватизационном конкурсе 45% госпакета акций "Черновцыоблэнерго" за 70 млн грн.

Группу VS Energy контролирует российский бизнесмен Александр Бабаков.

Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

66,97% акций компании контролирует группа VS Energy, 25% - государство в лице НАК «Энергокомпания Украины».