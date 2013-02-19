«ДТЭК Донецкоблэнерго» в 2012 году получило 81 млн грн чистой прибыли

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 81,315 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за предыдущий год по МСФО. По национальным стандартам финансовой отчетности, за 2011 год чистая прибыль компании составила 59 тыс. грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО по итогам 2012 года составила 6,604 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период 2012 года составила 276,405 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале января 2013 года крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, после покупки на вторичном рынке 2,37% акций энергоснабжающей компании «ДТЭК Донецкоблэнерго» сконцентрировал 70,52% акций данного предприятия.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» — одна из крупнейших энергетических компаний Украины, которая в начале 2012 года вошла в состав холдинга ДТЭК после покупки на приватизационном конкурсе пакета ее акций в размере 40%. Энергохолдинг заплатил за этот пакет 467,6 млн грн.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» обслуживает самые протяженные в Украине электрические сети: более 70 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. Потребителями «ДТЭК Донецкоблэнерго» являются около 40 тыс. юридических и около 2 млн физических лиц.

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.