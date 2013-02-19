Беларусь может выставить на приватизацию принадлежащий ей участок нефтепровода «Дружба»

Руководитель белорусского госкомитета по имуществу Георгий Кузнецов заявил во вторник, 19 февраля, о целесообразности приватизации принадлежащего Белоруссии участка нефтепровода «Дружба».

«Я считаю, что все, что лежит в земле, в нашей земле, должно работать, должно быть загружено на полную мощность, чтобы был хороший транзит и государство получало прибыль», - сказал чиновник, отметив, что южная ветка «Дружбы» на данный момент загружена не полностью, а по северной ветке транзит нефти вообще не осуществляется.

«Все должно приносить отдачу, - подчеркнул Кузнецов. - Какой смысл в мертвом железе?».

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Татарстане, проходит через регионы России до белорусского Мозыря, где разделяется на две ветки: южную (идет через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию) и северную (уходит в Польшу и Германию). Раньше северной веткой назывался отрезок трубы, уходящий в Литву и Латвию, но после аварии в 2006 году прокачка в страны Балтии полностью остановлена. Общая мощность нефтепровода – 66,5 млн тонн нефти в год, сейчас прокачивается около 33 млн тонн.

В начале прошлого года первый вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Семашко говорил, что пока данная тема не прорабатывается, но это вопрос времени. Покупатели могут быть разные, не только российские, убеждал чиновник.

В любом случае, без участия Семашко вопрос приватизации белорусского участка «Дружбы» рассматриваться не будет, уверен аналитик белорусского агентства «Экспоинфо» Антон Платов, передает Газета.RU.

В «Транснефти» заявили, что не заинтересованы в приобретении белорусской трубы. «Мы точно не знаем, каково состояние труб, за исключением того, что состояние северной ветки очень плохое, так как после прекращения поставок трубы не обслуживались, — рассказывает представитель нефтепроводной монополии Игорь Демин. – Также хочется отметить, что Кузнецов сам говорил о «мертвом железе». Мертвое железо нам не нужно».

Справка УНИАН. Нефтепровод "Дружба" был введен в эксплуатацию в 1994 году, а через 10 лет после этого был проложен параллельный трубопровод большего диаметра "Дружба-2". Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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