В Болгарии после массовых акций протеста снизят цены на электричество
19:32, 19 февраля 2013Энергетика
2
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал снизить цены на электроэнергию после массовых протестов в Софии, перешедших в столкновения с полицией, передает Русская служба Би-Би-Си.
Министр финансов страны ранее ушел в отставку из-за неспособности найти выход из ситуации.
Б.Борисов заявил, что уже в марте электричество подешевеет на 8%, в то время как власти пересмотрят договор с частной компанией, отвечающей за энергосеть страны.
Представители компании возражают, что у правительства нет оснований для отзыва или пересмотра лицензии.
Как сообщалось, 17 февраля в Болгарии прошли массовые акции протеста, участники которых выступали против резкого роста цен на электроэнергию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter