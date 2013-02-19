В Болгарии после массовых акций протеста снизят цены на электричество

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал снизить цены на электроэнергию после массовых протестов в Софии, перешедших в столкновения с полицией, передает Русская служба Би-Би-Си.

Министр финансов страны ранее ушел в отставку из-за неспособности найти выход из ситуации.

Б.Борисов заявил, что уже в марте электричество подешевеет на 8%, в то время как власти пересмотрят договор с частной компанией, отвечающей за энергосеть страны.

Представители компании возражают, что у правительства нет оснований для отзыва или пересмотра лицензии.

Как сообщалось, 17 февраля в Болгарии прошли массовые акции протеста, участники которых выступали против резкого роста цен на электроэнергию.