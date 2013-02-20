BP договорилась с властями США о снижении штрафа за аварию в Мексиканском заливе

Британская BP договорилась с властями США не учитывать 810 тысяч баррелей нефти при расчете штрафа за аварию в Мексиканском заливе, что снижает размер санкций на 3,4 миллиарда долларов, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Bloomberg.

Эта нефть была собрана и не попала в окружающую среду, говорится в решении судьи Карла Барбье в Новом Орлеане. "BP и США согласны, что 810 тысяч баррелей нефти не должны учитываться при расчете предусмотренного законом максимального штрафа", - сказал он.

В соответствии с американским законом о чистой воде, компании придется заплатить от 1,1 тысячи до 4,3 тысячи долларов за каждый баррель вылившейся в результате аварии нефти, размер штрафа зависит от ряда факторов, в том числе от того, будет ли доказан факт грубой небрежности со стороны BP. Таким образом, данное соглашение снижает размер максимального штрафа, который может заплатить компания, с 21 миллиарда долларов до 17,6 миллиарда долларов.

Суд по делу об аварии в Мексиканском заливе, произошедшей в апреле 2010 года, начнется 25 февраля в Новом Орлеане. BP во вторник, 19 февраля, заявила, что готовится к защите своих интересов по жалобам федеральных властей, властей штатов и частным жалобам. Ранее Financial Times сообщала, что расходы компании на урегулирование последствий катастрофы в Мексиканском заливе в апреле 2010 года могут превысить 90 миллиардов долларов. Помимо исков со стороны федеральных властей, американские штаты и муниципалитеты предъявили компании претензии на общую сумму 34 миллиарда долларов, тогда как ВР считает это цифру существенно завышенной.

Весной прошлого года BP достигла окончательного соглашения с комитетом истцов по делу о произошедшей в апреле 2010 года аварии в Мексиканском заливе, стоимость урегулирования оценивается в 8,5 миллиарда долларов. В ноябре компания договорилась с властями США об урегулировании всех претензий властей и выплате рекордных штрафов на общую сумму более 4,5 миллиарда долларов в течение пяти лет.

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