Цена нефти падает на новостях из США

На мировых торгах в среду, 20 февраля, цены на нефть упали на ожиданиях статистики из США и новостях о росте поставок по трубопроводу Seaway.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,27 доллара, или на 0,23%, - до 117,25 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,02 доллара, или на 0,02%, - до 96,64 доллара за баррель.

Министерство энергетики США сообщит в четверг о запасах топлива на складах. По прогнозу аналитиков, объем увеличился на два миллиона баррелей за неделю.

Снижению цен способствует также сообщение компании Enterprise Products Partners LP о росте объема поставок нефти на американский Средний Запад. Компания ожидает, что в феврале-мае показатель увеличится до 295 тысяч баррелей в день со 180 тысяч баррелей в январе, передает Bloomberg.