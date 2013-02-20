Азаров уверен, что меморандум с Туркменистаном поможет договориться с Россией

Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере с Туркменистаном будет содействовать поиску взаимовыгодной формы сотрудничества в газовой сфере с Российской Федерацией, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в среду, 19 февраля, на заседании Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Это, по нашему мнению, будет содействовать поиску взаимовыгодных форм сотрудничества в газовой сфере с нашими российскими партнерами», - сказал Н.Азаров.

Он поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому и министру экономики Игорю Прасолову «немедленно» начать подготовку документов, необходимых для реализации договоренностей в газовой сфере, достигнутых с Туркменистаном.

Н.Азаров подчеркнул, что реализация меморандума о сотрудничестве с Туркменистаном в газовой сфере является существенным шагом для обеспечения энергонезависимости Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, 13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

В тот же день Президент Украины Виктор Янукович после переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

«Если отойти от привязки к консорциуму и рассматривать ситуацию такой, как она есть на сегодняшний день - соглашение Украины с Туркменистаном невыполнимо», - сказал 15 февраля независимый эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

Он пояснил, что все объемы газа, которые Туркменистан мог бы поставлять в Украину, законтрактованы «Газпромом», поскольку еще в 2002-2003 годах Россией были заключены соглашения со всеми среднеазиатскими поставщиками газа относительно выкупа излишних объемов, которые могут идти на экспорт.

«Отдать украинский рынок для туркменского газа означает еще больше ухудшить экономику «Газпрома», - добавил руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.

Эксперт отметил, что Украина пытается усилить свои позиции за счет более слабой стороны - Туркменистана.

«Туркменистан тоже рад использовать Украину, но весовой категории обоих игроков не достаточно, чтобы добиться каких-то результатов от России», - подчеркнул М.Гончар.

«Поэтому, если та политическая, экономическая ситуация, которая существует во взаимоотношениях между Россией и Украиной, будет сохраняться, то соответственно соглашение с Туркменистаном останется на бумаге. Либо Украина может ждать, пока будут построены обходные пути», - отметил В.Землянский.

Эксперт добавил, что речь идет о строительстве транскаспийского газопровода, с помощью которого Туркменистан получит возможность выхода через Азербайджан, Грузию, либо Турцию.

«Иначе никак. Дирижаблями этот газ мы сюда не привезем», - сказал В.Землянский.

В то же время глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отметил, что переговоры между Россией и Украиной о создании двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой уже интенсивно ведутся.

«Для России такое разрешение ситуации достаточно выгодно - во-первых, создается консорциум и Россия получает в управление украинскую ГТС, во-вторых Россия начинает выполнять свои договоренности перед Туркменистаном, соответственно снижая активность Туркменистана в направлении Китая, в направлении строительства транскаспийского газопровода. В-третьих, это дает России возможность получить в управление не только ГТС, но и подземные газовые хранилища, и дальше влиять на объемы транзита», - отметил В.Землянский.

По сообщениям СМИ, Россия и Украина в начале февраля 2013 года приступили к переговорам о создании двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС), без участия европейской стороны.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.