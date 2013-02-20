Возобновление поставок туркменского газа возможно уже в этом году – Ставицкий

Возобновление поставок туркменского газа в Украину возможно уже в текущем году, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы ожидаем возобновления поставок уже в текущем году».

Министр также сообщил, что Украина планирует закупать туркменский газ в объеме около 10 млрд кубометров в год.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

В тот же день Президент Украины Виктор Янукович после переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

В среду, 20 февраля, премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому и министру экономики Игорю Прасолову «немедленно» начать подготовку документов, необходимых для реализации договоренностей в газовой сфере, достигнутых с Туркменистаном.