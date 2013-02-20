Украина потребует равного доступа к ГТС России для поставок туркменского газа – Ставицкий

В ходе переговоров о поставках туркменского газа Украина будет настаивать на равном доступе к газотранспортной системе России, зафиксированном в Соглашении о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Первое, на что мы опираемся, - это зона свободной торговли СНГ, в рамках которой мы имеем равный доступ к ГТС», - сказал министр. При этом он добавил, что создание консорциума или совместного предприятия для организации импорта не рассматривается.

Вместе с тем, он не отрицал, что договариваться необходимо не только с туркменскими, но и с российскими партнерами. «Мы понимаем, что договариваться с российскими партнерами необходимо, но мы будем настаивать на зоне свободной торговли. Основная позиция – зона свободной торговли и мы, как члены СНГ, имеем равный доступ к ГТС России», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

В тот же день Президент Украины Виктор Янукович после переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

В среду, 20 февраля, премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому и министру экономики Игорю Прасолову «немедленно» начать подготовку документов, необходимых для реализации договоренностей в газовой сфере, достигнутых с Туркменистаном.

Сегодня, 20 февраля, министр энергетики и угольной промышленности Э.Ставицкий заявил о возможности восстановления поставок туркменского газа в Украину уже до конца 2013 года в объеме около 10 млрд кубометров по цене менее 280 долларов США за тысячу кубометров.