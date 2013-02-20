«Харьковоблэнерго» за год получило 28,7 млн грн прибыли

Чистая прибыль энергопоставляющей компании «Харьковоблэнерго» в 2012 году составила 28,7 млн грн, сообщила компания в отчете, составленном согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Выручка от реализации продукции предприятия по итогам 2012 года по международным стандартам составила 4,1 млрд грн. Компания получила чистый доход в размере 3,4 млрд грн, валовая прибыль составила 190,1 млн грн.

Компания не сообщает сравнительные данные по МСФО за 2011 год.

По данным финансового отчета, составленного согласно национальным стандартам, по итогам 2011 года выручка предприятия составила 3,5 млрд грн, валовая прибыль – 154,6 млн грн. Чистая прибыль компании по итогам 2011 года составила 25,1 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, 27 марта состоится общее собрание акционеров «Харьковоблэнерго», на котором будут рассмотрены финансовые результаты деятельности за 2012 год и утвержден порядок выплаты дивидендов.

Справка УНИАН. «Харьковоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Харьковской области, обслуживает их и поставляет электроэнергию конечным потребителям региона.

Государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежит 65% акций «Харьковоблэнерго», Garensia Enterprises Limited (Кипр) – 28,84% акций.

Антимонопольный комитет Украины в 2010 году разрешил компании Energy Standard Fund (Кипр), подконтрольной бизнесмену Константину Григоришину, приобрести более 25% акций «Харьковоблэнерго».