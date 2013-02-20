Украина может ввести пошлины на импорт нефтепродуктов

Украина для восстановления отечественной нефтепереработки может ввести пошлины на импорт нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Правительство на данный момент дорабатывает вопрос о стимулировании нефтепереработки в стране... Может быть рассмотрен вопрос об импортных пошлинах» - заявил министр.

При этом Э.Ставицкий сообщил, что в марте ожидается запуск Одесского НПЗ, простаивающего с октября 2010 года.

Министр также добавил, что планируется запуск и крупнейшего в Украине Лисичанского НПЗ, который был остановлен собственником - компанией ТНК-ВР - в апреле 2012 года, после того, как власти Украины отказались пойти на ультимативное требование компании установить пошлины на импортные нефтепродукты.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2010-2011 гг. Министерство энергетики и угольной промышленности уже выступало с инициативой ввести импортные пошлины. Однако созданная межведомственная комиссия во главе с первым вице-премьером Андреем Клюевым осенью 2011 года выступила против введения пошлин на импорт нефтепродуктов, поскольку отечественные НПЗ не производят качественные нефтепродукты по стандарту "Евро-4" и "Евро-5".

Кроме того, против введения пошлины выступают крупнейшие нефтетрейдеры, считая, что в противном случае произойдет скачок цен на нефтепродукты.

По данным Госкомстата, нефтеперерабатывающие заводы Украины в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефть и нефтепродукты из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.