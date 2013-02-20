Chevron считает, что переговоры с Украиной о добыче сланцевого газа слишком затянулись

Американская компания Chevron оптимистично оценивает перспективу подписания с Украиной соглашения о добыче сланцевого газа, но полагает, что переговоры не могут продолжаться вечно. Об этом в интервью Reuters сказал региональный представитель компании Питер Кларк.

"Если переговоры не приводят к соглашению через год, полтора или два года - не знаю за какое время - одна или другая сторона теряет терпение и говорит: кажется, у нас не получится договориться, давайте не будем тратить время", - сказал он.

"В какой-то момент мой босс, его босс, все, включая председателя и акционеров, скажут: если нет прогресса, возвращаемся домой, хватит тратить деньги на то, что ничем не закончится", - добавил Кларк, уточнив, что "есть много рисков в этом проекте. Первый и самый очевидный - достаточно ли там газа, чтобы добывать его в коммерческих объемах".

Справка УНИАН. Украина на протяжении последних трех лет ведет пока безрезультатные переговоры с Россией о снижении цены на газ, а та в ответ требует контроля над ГТС либо интеграции в Таможенный союз. В связи с этим, Украина ведет активный поиск замены российским энергоносителям. Это касается, в первую очередь, увеличения добычи собственного газа и разработок сланцевого "голубого топлива".

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell (прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа, Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - 2,98 трлн. куб. м газа).

4 января 2013 года подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Практические работы по добыче нетрадиционного газа начнутся только после соответствующих экологических оценок проекта.

Между тем, с компанией Сhevron соглашение до сих пор не заключено.