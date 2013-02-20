Медведев считает, что Газпром приумножает могущество России

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что российский газовый монополист компания «Газпром» приумножает могущество России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, обращаясь с поздравлением к коллективу «Газпрома» в связи с 20-летием компании.

«Я убеждён, что благодаря вам «Газпром» будет и дальше эффективно развиваться в интересах страны, в интересах наших граждан, приумножать могущество нашего государства», - сказал Д.Медведев.

Он подчеркнул, что в прошедшие годы концерн играл очень важную роль в развитии российской экономики, в надёжном обеспечении энергобезопасности РФ и «всего мира».

«Сегодня «Газпром» не только разрабатывает богатейшие запасы природного газа, но и продолжает осваивать новые перспективные месторождения – это и Ямал, и арктический шельф, Дальний Восток, Восточная Сибирь. А такие уникальные проекты, как газопроводы «Северный» и «Южный поток», позволяют «Газпрому» расширять географию своих поставок», - считает премьер-министр РФ.

Д.Медведев подчеркнул, что укрепляя производственные мощности, поддерживая высокий уровень добычи, «Газпром» вкладывает значительные средства и в создание инфраструктуры, и во внедрение ресурсосберегающих и экологических технологий.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля капитализация «Газпрома» достигла минимального значения с июля 2009 г. на Московской бирже, снизившись на 1,47% - до 104,7 млрд долл. (индекс MICEX снизился на 0,25%). По оценкам аналитиков, всего за год газовый холдинг потерял почти 30% своей рыночной стоимости и оказался одной из самых дешевых среди крупных нефтегазовых компаний в мире.

Справка УНИАН. В 1989 году министерство газовой промышленности СССР преобразовано в Государственный газовый концерн «Газпром».

5 ноября 1992 года подписан Указ Президента РФ «О преобразовании ГГК «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром».

17 февраля 1993 года вышло соответствующее Постановление Правительства РФ.