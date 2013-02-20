«ДТЭК Павлоградуголь» за год получил 100,5 млн грн прибыли по МСФО

Крупная украинская угледобывающая компания «ДТЭК Павлоградуголь», входящая в энергетическую группу «ДТЭК», в 2012 году получила чистую прибыль в размере 100,5 млн грн, сообщает предприятие в отчете, составленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Компания не дает сравнительные финансовые данные по МСФО за 2011 год. При этом, согласно отчету, составленному по национальным стандартам финансовой отчетности, в 2011 году «ДТЭК Павлоградуголь» получил убыток в размере 892 млн грн.

Выручка от реализации продукции в 2012 году по международным стандартам составила 9,4 млрд грн. По национальным стандартам в 2011 году этот показатель составил 6,9 млрд грн.

Чистая выручка «ДТЭК Павлоградуголь» по итогам 2012 года по МСФО составила 7,9 млрд грн. По национальным стандартам чистая выручка в 2011 году находилась на уровне 5,7 млрд грн.

Валовая прибыль компании в прошлом году составила по международным стандартам 781 млн грн. Этот показатель по национальным стандартам за 2011 год составлял 621 млн грн.

Справка УНИАН. «ДТЭК Павлоградуголь» – угледобывающее предприятие Украины. В состав объединения входят 10 шахт, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

«ДТЭК Павлоградуголь» ведет добычу угля на территории Павлоградско-Петропавловского угленосного района Западного Донбасса. Предприятие осуществляет добычу энергетического и коксующегося углей, при этом основной объем приходится на энергетические угли. Промышленные запасы «ДТЭК Павлоградугля» составляют 699,2 млн тонн, что при существующем уровне добычи представляет обеспеченность углем на срок 56 лет.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). 100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.