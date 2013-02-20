Министр энергетики рассчитывает на скорый допуск Chevron к разработке Олесского месторождения

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий рассчитывает на скорое согласие местных советов Львовской и Ивано-Франковской областей, на территории которых находится Олесское месторождение, допустить нефтегазовую компанию Сhevron к разработке данного месторождения.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров 20 февраля.

«Мы плотно работаем с местными советами. У нас есть уже определенный прогресс. Проведено немало встреч не только на уровне областных советов, но и сельских, а также с главами сельских советов и жителями этих сел. Поэтому рассчитываю на взаимопонимание, а также, что на ближайших сессиях советов Львовской, Ивано-Франковской областей будет рассмотрен данный вопрос. Рассчитываю на позитивный результат»,- сказал министр.

Также министр пояснил: «Почему так я рассчитываю? Потому что вы видите, и оппозиция сменила вопрос о разработке сланцевого газа в Украине».

Как ранее сообщал УНИАН, Американская компания Chevron оптимистично оценивает перспективу подписания с Украиной соглашения о добыче сланцевого газа, но полагает, что переговоры не могут продолжаться вечно.

Украина на протяжении последних трех лет ведет пока безрезультатные переговоры с Россией о снижении цены на газ, а та в ответ требует контроля над ГТС либо интеграции в Таможенный союз. В связи с этим Украина ведет активный поиск замены российским энергоносителям. Это касается, в первую очередь, увеличения добычи собственного газа и разработок сланцевого "голубого топлива".

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell (прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа, Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - 2,98 трлн куб. м газа).

4 января 2013 года подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Практические работы по добыче нетрадиционного газа начнутся только после соответствующих экологических оценок проекта.

Между тем, с компанией Сhevron соглашение до сих пор не заключено.