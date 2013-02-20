«Киевэнерго» в 2012 году получило чистую прибыль 2,342 млрд грн

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 2,342 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не приводит сравнительных показателей финансовой деятельности по МСФО за 2011 год. По национальным стандартам финотчетности компания в 2011 году получила чистый убыток в размере 1,196 млрд грн.

Согласно финотчету компании, доход от реализации продукции в 2012 году составил 16,4 млрд грн, при этом валовая прибыль — 2,399 млрд грн.

По национальным стандартам финотчетности компания в 2011 году получила доход от реализации продукции в размере 11,5 млрд грн, при этом валовой прибыли не было.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6(установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.