«Днепропетровскгаз» в 2012 году сократил чистую прибыль на 30%

Газоснабжающая компания «Днепропетровскгаз» по итогам 2012 года сократила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 30% - до 60 млн грн с 85 млн грн, сообщает компания в финансовом отчете.

Выручка компании в 2012 году незначительно увеличилась по сравнению с 2011 годом до 2,07 млрд грн с 2,02 млрд грн.

Чистый доход компании в 2012 году возрос до 1,75 млрд грн с 1,68 млрд грн по сравнению с предыдущим годом.

Себестоимость реализации продукции повысилась 1,61 млрд грн с 1,52 млрд грн по сравнению с 2011 годом.

Справка УНИАН. "Днепропетровскгаз" специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

Компании «Газтек» принадлежит 50,1% акций предприятия «Днепропетровскгаз».

«Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.