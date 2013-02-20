«Киевэнерго» объяснило прибыль 2012 года получением субвенции из госбюджета

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» объяснила прибыль 2012 года в размере 2,342 млрд грн получением из государственного бюджета субвенции на погашение задолженности по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для нужд населения и себестоимостью ее производства.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Публичное акционерное общество «Киевэнерго» по итогам 2012 года получило 2,3 млрд грн «бумажной» прибыли за счет компенсаций разницы в тарифах», - сказано в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины №517 от 11 июня 2012 года, в 2012 году предприятия-поставщики тепловой энергии получили субвенцию на погашение задолженности по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для нужд населения и себестоимостью ее производства.

«В рамках выполнения этого постановления «Киевэнерго» получило в 2012 году субвенцию в размере 3,617 млрд. грн. Из этой суммы 1,907 млрд. грн – это задолженность по компенсации разницы в тарифах, возникшая в предыдущие годы (убыток компании за 2011 год составил 1,196 млрд грн по международным стандартам финансовой отчетности)», - отмечается в сообщении.

Таким образом, уточняют в компании, несоответствие периодов возникновения убытков компании от непокрытой тарифами себестоимости производства тепла периоду, когда проводится субвенция по компенсации таких убытков, и привело к возникновению условной прибыли компании по итогам работы в 2012 году в размере 2,342 млрд грн согласно международным стандартам финансовой отчетности.

«При этом вся полученная сумма субвенции была перечислена Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за газ, потребленный на производство тепловой энергии», - сказано в сообщении.

«Установленный государством компенсационный механизм в условиях нынешней тарифной политики позволяет «Киевэнерго» рассчитываться за «тепловой» газ по мере поступления компенсаций разницы в тарифах. Безусловно, получение компанией компенсации отражается на ее финансовых результатах, фиксируя условную прибыль, которая в момент возникновения полностью направляется на погашение задолженности компании за природный газ», – цитирует пресс-служба финансового директора «Киевэнерго» Татьяну Грязнову.

Как сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания «Киевэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 2,342 млрд грн.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.