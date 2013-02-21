Иран приступил к масштабному монтажу газовых центрифуг, предназначенных для обогащения урана

Иран приступил к масштабному монтажу более современных газовых центрифуг, предназначенных для обогащения урана, на предприятии в Натанзе. Это подтвердили в среду информационному агентству АП трое дипломатов в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

По их свидетельству, установка этого оборудования идет полным ходом. Инспекторы МАГАТЭ, побывавшие на объекте в Натанзе несколько дней тому назад, видели, что там установлено уже сто или около того центрифуг модели Ай-ар-2эм. Они позволяют ускорить примерно в 3-5 раз ход обогащения урана, по сравнению с темпами аналогичного процесса на том оборудовании, которое до настоящего времени эксплуатировалось иранской стороной, передает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, согласно изложенным АП сведениям, Тегеран недавно вновь начал конверсию урана на заводе в Форду в топливные пластины. Эти работы были приостановлены в прошлом году. Их возобновление способно сгладить обеспокоенность мирового сообщества по поводу иранских ядерных разработок, поскольку топливные пластины достаточно сложно вернуть в состояние, при котором используемый в них обогащенный уран можно применять в военных целях.

О намерении установить в Натанзе более современные газовые центрифуги Иран официально уведомил МАГАТЭ в письме от 23 января текущего года.

США расценили намерение Тегерана монтировать в Натанзе новые центрифуги как провокационный шаг.

Новый раунд переговоров "шестерки" с Ираном пройдет в Алма-Ате 26 февраля. В преддверии этих встреч США ввели целый ряд новых санкций против Тегерана. Иранцы же, судя по нынешней публикации АП, решили ответить действиями, которые также едва ли будут способствовать возникновению на предстоящих встречах в казахстанской столице доверительной и конструктивной атмосферы.