Статданные из США обвалили цену нефти

На мировых торгах в четверг, 21 февраля, цены на нефть падают на фоне статданных Американского института нефти, которые свидетельствуют об увеличении запасов топлива в США.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,56 доллара, или на 0,51%, - до 115,01 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,9 доллара, или на 0,93%, - до 94,46 доллара за баррель.

Как отмечают эксперты, сейчас возникает потенциальная возможность для корректировки цен вниз после роста, начавшегося в ноябре, передает Bloomberg.

В четверг официальные данные по запасам опубликует Министерство энергетики США. Аналитики ожидают подтверждения роста запасов.