«Запорожьеоблэнерго» за год получило 28,4 млн грн. прибыли по МСФО

Энергопоставляющая компания «Запорожьеоблэнерго», входящая в четверку крупнейших энергопоставляющих компаний Украины, в 2012 году получила чистую прибыль в размере 28,4 млн грн, сообщает предприятие в отчете, составленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Компания не дает сравнительные финансовые данные по МСФО за 2011 год. При этом, согласно отчету, составленному по национальным стандартам финансовой отчетности, в 2011 году «Запорожьеоблэнерго» получило чистую прибыль в размере 22,6 млн грн.

Выручка от реализации продукции в 2012 году по международным стандартам составила 6,5 млрд грн. По национальным стандартам в 2011 году этот показатель составил 6,06 млрд грн.

Чистая выручка «Запорожьеоблэнерго» по итогам 2012 года по МСФО составила 5,44 млрд грн. По национальным стандартам чистая выручка в 2011 году находилась на уровне 5,05 млрд грн.

Валовая прибыль компании в прошлом году составила по международным стандартам 107 млн грн. Этот показатель по национальным стандартам за 2011 год составлял 64 млн грн.

Согласно обнародованному 18 февраля правительственному распоряжению, госпакет акций «Запорожьеоблеэнерго» до конца 2013 года будет выставлен на приватизационный тендер.

Справка УНИАН. «Запорожьеоблэнерго» занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

Компания осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 27 тыс. кв. км и обслуживает 787,150 тыс. потребителей. Общая протяженность электрических сетей компании составляет 40,954 тыс. км.

Уставный фонд ОАО «Запорожьеоблэнерго» составляет 44 млн 840 тыс. грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 60,24% акций компании.

Lex Perfecta Limited (Кипр) – 16,52%, Bikontia Enterprises Limited (Кипр) – 12,3%.

Среди крупнейших промышленных потребителей такие промышленные гиганты, как ОАО «Запорожсталь» PMC, ОАО «Днепроспецсталь», ОАО «Запорожский ферросплавный завод, «Запорожский государственный комбинат», ОАО «Запорожский абразивный комбинат», ОАО» Украинский графит, ОАО «Мотор Сич», ОАО «Завод полупроводников».