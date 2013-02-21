Язев надеется, что запасов газа России хватит, как минимум, на 80 лет

Москва. Добывать сланцевый газ в России пока нецелесообразно из-за его дороговизны, притом, что стоимость добычи традиционного газа составляет 50 долл. за тыс. куб. м.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал Президент российского газового общества Валерий Язев.

«Добыча сланцевого газа существенно дороже, чем нашего традиционного газа… Цена добычи газа в России до 50 долл. за тыс. куб. в особо сложных условиях, в нормальных обустроенных регионах Западной Сибири она еще дешевле. Нам нет смысла кидаться в добычу сланцевого газа, которая сегодня экономически не обоснована», - сказал В.Язев.

При этом он сообщил, что стоимость газа для потребителей в РФ составляет 100-120 долл. за тыс. куб., что в восемь-девять раз дешевле стоимости газа в странах Европы.

«Та выручка, которую «Газпром» получает (на внешнем рынке) позволяет ему держать цены на уровне, который утверждает государство внутри России», - сказал он.

Он отметил, что если Россия добывает около 600 млрд куб. м газа в год, то прирост запасов составляет 650-700 млрд. куб. м ежегодно.

«В ближайшие годы истощения запасов не стоит ожидать», - подчеркнул он и добавил, что в целом разведанные запасы составляют 48 трлн. куб. м газа, что позволяет говорить о наличии газа как минимум на 80 лет. Причем, не учитывая прироста запасов», - добавил он.

По его словам, ГТС РФ рассчитана на транспортировку 650 млрд. куб. м в год, и в связи с планами увеличить добычу до 1 трлн куб. м в год необходимо строить новые газопроводы.

«Это очень дорого. В газовом бизнесе транспортировка газа относительно дороже, чем сама добыча», - сказал он.

По его словам, вопрос модернизации ГТС России очень актуален. Он отметил, что необходимо уменьшить стоимость прокачки газа, так как на работу газоперекачивающих агрегатов тратится порядка 60 млрд куб. ежегодно.

Справка УНИАН. В январе Министерство энергетики РФ сообщило, что общий объем добычи природного газа в стране сократился на 2,2% в 2012 г. - до 655 млрд куб. м, в то время как добыча газа «Газпромом» снизилась на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продажи российского газа за рубеж в 2012 г., главным образом в Европу и страны бывшего СССР, уменьшились на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» ранее сообщал о снижении объемов продаж в Европу на 10% в 1-й половине 2012 г. и сокращении на 29% объемов продаж в страны бывшего СССР.

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