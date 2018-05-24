Фантазии под газом… туркменским

Украина, упорно выискивая варианты решения «газовой» проблемы, не первый год пытается заполучить туркменский газ. Ясно, что активизация поисков диверсификации проходит с большим опозданием лет эдак на 20. Среди прочих «ультимативных» путей диверсификации, которые можно предъявить России в газовом споре, туркменская тема на сегодня является одной из главных. И только потому, что остальные рычаги «давления» – LNG-терминал, добыча сланцевого газа – больше перспектива, чем реальность. А вот с туркменским газом можно все решить, используя правила игры Зоны свободной торговли в рамках СНГ, членом которой является Украина. По крайней мере, так считают госчиновники. Вот только Кремль с этими выводами вряд ли согласен, да еще следует учесть, что туркменский газ, зацикленный на трубопроводах СССР, давно зафрахтован Россией…

Туркменские газодвижения

Сенсационное (для России) заявление сделал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий - возобновление поставок туркменского газа в Украину возможно уже в текущем году, к тому же его стоимость будет менее 280 долларов (Украина в январе импортировала российский газ по цене 426,16 долл.). Объем закупки составит около 10 млрд кубометров в год. Если вспомнить о планах правительства в 2013 году сократить импорт газа из РФ до 20 млрд кубометров, используя поставку 5 млрд кубометров газа по реверсной схеме из Европы, то туркменский объем урежит дорогие газовые закупки у России вдвое. По поручению премьер-министра Николая Азаров подготовка соответствующих документов начата «немедленно». Все перечисленное стало результатом подписания в рамках визита Президента Украины Виктора Януковича в Туркменистан меморандума «Нафтогазом» и «Туркменгазом».

В Кабмине считают, что «туркменский гамбит» поможет добиться уступок от России. Идея прекрасная, вот только она может не реализоваться, так как получить такой желанный азиатский газ Украина может лишь с позволения все той же России. Помочь Украине в силах тот факт, что сейчас рабочие группы стран-участниц Зоны свободной торговли в рамках СНГ, членом которой является и Украина, обсуждают проект соглашения о доступе к транзиту трубопроводным транспортом в рамках Содружества. Правда, это обсуждение длится уже год, и главный фигурант истории – Россия, не раз заявляла, что срок подписания документа, разработчиком которого является Армения, пока не ясен.

Между тем, данный вопрос, согласно Договору о ЗСТ СНГ, должен быть решен в течение полугода с даты вступления в силу Договора - 20 сентября 2012 года, после ратификации Россией, Беларусью и Украиной. Зачем затягивается время, вполне понятно, – Россия изучает возможности как выйти из ситуации победителем. И один из вариантов уже найден - «Газпром» разработал принцип «транспортируй или плати», то есть, условия пока еще дискутируемого вопроса уде разработаны (будут также просчитаны тарифы и прочие технические и ценовые условия). Украинские же переговорщики сделали ставку именно на доступ к ГТС России и не намерены снимать свое требование.

«Мы понимаем, что договариваться с российскими партнерами необходимо, но мы будем настаивать на зоне свободной торговли. Основная позиция – зона свободной торговли и мы, как члены СНГ, имеем равный доступ к ГТС России», - заявил Ставицкий.

По мнению экспертов, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению нашей ГТС. Упорные слухи об этом уже несколько месяцев муссируются на различных уровнях. «Если отойти от привязки к консорциуму и рассматривать ситуацию такой, какая она есть на сегодняшний день - соглашение Украины с Туркменистаном невыполнимо», - считает независимый эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

Но Ставицкий отмечет, что создание консорциума или совместного предприятия для организации импорта туркменского газа не рассматривается. Хотя, по мнению ряда аналитиков, одним из вариантов снижения цены газа для Украины формат «сотрудничества» в виде консорциума или СП обсуждается сторонами.

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский считает, что получить туркменский газ Украиной - реально, но заявления власти, что вопрос практически решен, будут уместны, если только достигнуты договоренности с россиянами. «Еще в 2009 году президент Туркменистана заявлял, что газ Украине готов продавать, располагая большими запасами, но вопрос транспортировки Украина должна самостоятельно решать с Россией. К сожалению, в то время правительство так и не смогло разрешить этот вопрос», - сказал Соколовский.

Что касается доступа к ГТС России в рамках зоны свободной торговли в СНГ, что может облегчить ситуацию с поставками туркменского газа, то, по мнению эксперта, «требовать его - это одно, а добиться – другое. Причем зону свободной торговли с Россией мы имеем уже почти 20 лет, но толка с этого нет никакого».

«Последнее решение «Газпрома» перейти в отношении своей ГТС на принцип «тразитируй или плати» говорит о том, что Россия хочет ограничить свободный доступ к трубе. Еще стоит добавить и тарифы, и технические условия. Все может привести к тому, что Украине будет не выгодно закупать на первый взгляд дешевый туркменский газ. Все будет сделано для того, чтобы Украина не смогла отказаться от российского газа. Разве есть логика в том, чтобы Россия отдала такой ей выгодный украинский рынок Турменистану. А яркие заявления власть делает только потому, что не знает, как выйти из газовой ситуации. Верный путь диверсификации – LNG-терминал, сланцевый газ и сокращение потребления топлива. Эти аргументы на будущих переговорах могут сыграть в пользу Украины. А переговоры должны проходить только тогда, когда перечисленные проекты будут на стадии реализации. Но пока этого нет. Поэтому все заявления о туркменском газе – только заявления. У нас другого пути его поставок, кроме как через Россию нет. А она будет вести жесткую политику, за что ей честь и хвала – умеет отстаивать свои интересы», – подчеркнул Соколовский.

Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club», также считает, что заявленные властью поставки туркменского газа вполне реальны. «Структуры Фирташа договаривались с Россией по этому вопросу и покупали в 2011 и 2012 годах порядка 2 млрд кубометров этого топлива. Еще закупали в Казахстане и Узбекистане около 1 млрд. Если это было возможно, так почему станет невозможно сейчас. Но в сегодняшних условиях при планируемых госзакупках Украины Россия практически потеряет наш рынок. И здесь могут возникнуть проблемы. Но если удастся достичь цели, то это можно только приветствовать», - подчеркнул эксперт.

По мнению Тодийчука, Россия пойдет на уступки по доступу к своей ГТС только в отношении стран-членов Таможенного союза. «Этот рычаг будет использован как мотивация вступления в объединение. Но Украина в этом вопросе имеет хорошую позицию - формат «3+1», который мы предлагаем России. Мы приняли закон, который регламентирует доступ к нашей ГТС, даже прописали этот факт в контракте с Shell, следуем условиям энергетического сообщества, членом которого являемся. Но мы не можем идти на создание консорциума по управлению ГТС, т.к. эта структура не отвечает третьему европейскому энергетическому пакту и принципам энергетической хартии. Хотя в этом тоже усматривается двойная законодательная игра, ведь «Газпром» продолжает в своих принципах работы на европейском рынке не соответствовать энергопакету. Скорее всего, доступ к туркменскому газу Россия может дать только на условии, что мы войдем, хотя бы частично, в Таможенный союз – лучший вариант, худший – согласимся со всеми его положениями», – подчеркнул эксперт.

Между тем, по мнению Тодийчука, теперь неизвестно, пойдет ли на газовых переговорах Украина на уступки. «В Украине роль «Газпрома» минимизируется. Мы прошли эту критическую точку. Украина может уже отстоять свои позиции. Этому способствует и закупка европейского «голубого топлива» через территории Словакии, Польши и Венгрии, и LNG-терминал, и увеличение собственной добычи, и разработка сланцевого газа. Если нам удастся купить туркменский газ, то это еще больше снизит зависимость от «Газпрома». И если при этом ничем не жертвуем, то шаги в этом направлении верные. Но своими претензиями, в том числе штрафами, Россия всячески препятствует действиям Украины. Эти механизмы включаются только потому, что свои позиции Россия теряет. И уже к концу года их восстановить будет очень проблематично», - подытожил Тодийчук.

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дьяченко отмечает, что заявление Ставицкого относительно возможности уже в этом году закупки Украиной туркменского газа по цене 280 долларов вызывает много вопросов.

«Во-первых, не совсем понятно, каким образом будет решаться ключевая проблема – транзит туркменского газа территорией Российской Федерации. Во-вторых, закупка туркменского газа будет означать еще большее сокращение объемов импорта Украиной газа у «Газпрома», которого такое течение событий вряд ли будет устраивать и «Нафтогаз» в таком случае может ожидать новых обвинений в недоборе по контракту и угроз предъявления штрафных санкций.

В такой ситуации, надежда, что проблема транзита будет решена на основании положения об обеспечении свободного доступа к трубопроводам в рамках Зоны свободной торговли СНГ выглядят абсолютно безосновательно - без наполнения конкретными механизмами остается декларацией. Свободный транзит туркменского газа в Украину и Европу – миллиарды убытка для «Газпрома», поэтому отмеченные механизмы появятся не скоро, если появятся вообще.

Сейчас в экспертной среде обсуждается возможность решения этого вопроса путем создания консорциума по управлению ГТС, то есть, частичный доступ к российской трубопроводной системе (скорее всего, на несколько миллиардов кубических метров газа) в обмен на полный контроль украинской ГТС. Но при таком сценарии для Украины может повториться история с Харьковскими соглашениями: получив так называемые ценовые скидки на условиях увеличения срока пребывания российского Черноморского флота на своей территории (согласно мировой практике, аренда такой базы могла стоить от 2 до 9 млрд. долл. в год), мы через несколько лет имеем самый дорогой газ в Европе, поскольку другие европейские страны получили скидки «бесплатно», благодаря последовательной и грамотной переговорной политике. С транзитом может сложиться такая же ситуация – 280 долл. за тысячу кубометров выглядят сейчас привлекательной ценой, но уже через год-полтора такую же цену могут получить от «Газпрома» и другие европейские компании, не уступая при этом стратегические активы и национальные интересы», - считает Дьяченко.

Потерявши - плачем

Украинская власть не первый год ведет переговоры с Туркменистаном о поставках газа, но безрезультатно, все фантазии развеиваются при появление в деле «бенефициария» - России. Так, только громкими фразами закончился первый спустя 10 лет визит в Украину Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в марте 2012 года. Тогда усматривались несколько вариантов поставок газа - по традиционным маршрутам и с учетом перспективы строительства Каспийско-Черноморской газопроводной системы. Правда, при этом Украина заявила, что наше финансовое участие в реализации проекта будет зависеть от экономической ситуации в стране.

И сейчас власть «клеит» Туркменистан, который когда-то потеряла, видимо, от большого ума. Экспорт туркменского газа в Украину был прекращен в 2005 году. Все переговоры о возобновлении поставок были нерезультативными, но выгода прямая - себестоимость добычи среднеазиатского газа значительно ниже, чем в России. Нынешняя власть разрыв отношений с Ашхабадом ставит в вину правительству Тимошенко, что не совсем так, но и без прошлых настроев позаигрывать с оппозиционерами Туркменбаши не обошлось. Главным в охлаждении отношений с Туркменией стало, откровенно говоря, непорядочное поведение, еще далеко до прихода «оранжевых», разных мастей украинских чиновников, которые зачастую не торопились выполнять свои обязательства перед Ашхабадом.

Недовольством Турменистана, конечно же, воспользовалась Россия. Она зафрахтовала весь туркменский газ, что было ей особенно удобно сделать - поставки этого голубого топлива зациклены на газотранспортной системе СССР. Став практически хозяином туркменских углеводородов, Кремль стал диктовать условия этой стране как в плане объема закупок, так и цены. Ашхабад возмущался, но и только. Последней «каплей» стал взрыв в апреле 2009 года на газопроводе «Средняя Азия-Центр», по которому шли поставки в РФ. Ашхабад обвинил в этом Москву. И причины сделать это у него были. Кризис, «сланцевая революция», высокие докризисные договорные цены туркменских кубометров и их объемы уже отягощали Кремль. Европа сокращала закупки, а сжиженный газ из Катара продолжал перекраивать газовый рынок. Отголоском взрыва стало прекращение поставок газа туркменской стороной, которые возобновились 9 января 2010 года.

Тем не менее, Ашхабад стал активно искать выход для своего газа на рынки без участия «ненадежного друга», который продолжал снижать объемы закупки и пробовал наложить лапу на ряд туркменских проектов. Среди них – Трансафганский газопровод (TAPI), который должен пройти через территории Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии, а Европейская комиссия нацелилась на Транскаспийский газопровод в обход России. Он пройдет из Туркмении в Азербайджан без делимитации шельфа Каспийского моря. Не последнее место занимает и проект Nabuccо, в котором заинтересован и Ашхабад. И Европе, и Туркменистану он выгоден. И для Украины он тоже мог бы стать долгожданной диверсификацией. Тут стоит вспомнить и инициативы Юлии Владимировны. Еще в 2008 году, будучи премьер-министром, она предложила ЕС реализовать совместный проект "Белый поток", который проходил бы по территории нашей страны и объединил Туркмению и Европу. Планировалось, что трубопровод проложат из Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан, затем в грузинский портат Супса, а далее по дну Черного моря через Крым в направлении Европейского Союза. Еврочиновники восприняли инициативу с интересом и обещали рассмотреть возможность ее реализации. Но вскоре украинская власть как-то снизила обороты в диалоге, а потом тема и вовсе не подымалась. Может стоить реанимировать инициативу - с небольшим объемом Nabuccо и параллельной работой «Белого потока» можно бы было получить прекрасный результат в плане новых источников поставок газа.

Нана Черная (УНИАН)