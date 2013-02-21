Беларусь с 1 апреля повышает тариф на транзит нефти на 12% - до 2,34 доллара

Беларусь с 1 апреля повышает тариф на транзит нефтепродуктов по территории страны на 12%, данное решение закреплено постановлением Минэкономики, которое в четверг опубликовано на сайте Национального центра правовой информации.

Таким образом, стоимость транзита нефтепродуктов по территории Беларуси составит 2,34 доллара за 1 тонну на 100 километров. Предыдущее повышение тарифов произошло 1 апреля 2012 года на 10%, передает ПРАЙМ.

Решения о повышении тарифов принимаются в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепроводов, расположенных на территории Беларуси. Средний объем транзита в год составляет около 9 миллионов тонн.

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