«Газпром» разместил облигации на 1 млрд долл.

Москва. Сегодня дочерняя компания российского газового монополиста «Газпрома» – «Газпром капитал» разместила облигации на сумму 30 млрд рублей (около 1 млрд долл.) на фондовой бирже ММВБ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«Данная сделка является одной из крупнейших по объему на локальном рынке корпоративных облигаций и уникальной в своем роде – впервые за всю историю внутреннего долгового рынка одновременно маркетировалось три выпуска с разными сроками и объемами. Достигнутые ставки размещения являются минимальными для корпоративных заемщиков на соответствующие сроки за последние полтора года», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что 19 февраля 2013 года «Газпром капитал» завершил прием заявок от инвесторов в рамках размещения трех облигационных займов (серии 04, 05 и 06) совокупным номинальным объемом 30 млрд рублей со сроками обращения 3 года (15 млрд рублей), 4 года (10 млрд рублей) и 5 лет (5 млрд рублей) и определил величину ставки купонов по облигациям.

Маркетинг облигаций в объеме 30 млрд рублей был начат 12 февраля с ориентирами по ставкам купонов: на 3 года — 7,50-7,65% годовых, на 4 года — 7,60-7,80% годовых, на 5 лет — 7,70-7,95% годовых. Книга заявок была открыта 18 февраля 2013 года. В процессе формирования книг заявок маркетинговые диапазоны по ставкам первых купонов трижды пересматривались в сторону сужения и понижения.

В ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов со стороны всех групп инвесторов. Совокупный спрос по выпускам облигаций составил порядка 50 млрд рублей.

В 17:00 (мск) 19 февраля 2013 года были закрыты книги заявок по облигациям ООО «Газпром капитал» серии 04, 05 и 06.

По итогам рассмотрения поступивших заявок «Газпром капитал» определил величину ставки купонов: по серии 04 — в размере 7,55% годовых (ставки 1-10 купонов равны), по серии 05 — в размере 7,55% годовых (ставки 1-8 купонов равны), по серии 06 — в размере 7,50% годовых (ставки 1-6 купонов равны).

Организаторами размещения выступают ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Газпромбанк», ООО «Ренессанс Капитал – ФК». Агентом по размещению является ЗАО «ВТБ Капитал».

Справка УНИАН. В 1989 году министерство газовой промышленности СССР преобразовано в Государственный газовый концерн «Газпром».

5 ноября 1992 года подписан Указ Президента РФ «О преобразовании ГГК «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром».

17 февраля 1993 года вышло соответствующее Постановление Правительства РФ.

12 февраля 2013 года капитализация «Газпрома» достигла минимального значения с июля 2009 года на Московской бирже, снизившись на 1,47% - до 104,7 млрд долл. (индекс MICEX снизился на 0,25%). По оценкам аналитиков, всего за год газовый холдинг потерял почти 30% своей рыночной стоимости и оказался одной из самых дешевых среди крупных нефтегазовых компаний в мире.