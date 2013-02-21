ДТЭК в 2013 году вложит 1,6 млрд долл. в модернизацию всех своих предприятий

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, намерен в 2013 году вложить 1,6 млрд долл. в модернизацию всех своих предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Киевэнерго» со ссылкой на слова главы наблюдательного совета компании Ивана Плачкова.

«В 2013 году ДТЭК планирует инвестировать в модернизацию всех своих предприятий около 1,6 млрд долл., включая «Киевэнерго», - заявил И. Плачков.

Для этого, как отмечает глава наблюдательного совета «Киевэнерго», ДТЭК привлекает долгосрочное финансирование на иностранных рынках капитала.

«Чтобы привлекать средства на самых выгодных условиях, ДТЭК объединяет для инвесторов информацию о возможностях своих активов, и выступает как единый холдинг», - сказал И. Плачков.

«Это существенно расширяет возможности «Киевэнерго» по развитию энергетического комплекса столицы, реализации мегапроектов, улучшения надежности энергообеспечения и повышения качества обслуживания киевлян», - подытожил И. Плачков.

Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК намерен вложить до конца 2018 года 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.

Модернизация пройдет на всех девяти ТЭС, входящих в состав «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.