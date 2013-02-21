ЕС надеется, что решение о модернизации украинской ГТС будет одобрено до конца года

Брюссель. Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гунтер Эттингер надеется, что решение по вопросам финансирования модернизации украинской газотранспортной системы будет одобрено до конца 2013 года.

Об этом он заявил в четверг, 21 февраля, в Брюсселе в интервью УНИАН и телеканалу “Интер”.

Комиссар отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается уже достаточно давно.

“Мы должны решить, какую роль украинская газотранспортная система должна играть в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Речь идет или о 120 млрд кубометрах, или о 80-60, или нуле, и конец системы”, - сказал Г.Эттингер.

Он отметил, что на сегодняшний день у комиссии уже есть хорошие исследования относительно того, какие инвестиции нужны для модернизации украинской газотранспортной системы, а представители Комиссии находятся в постоянном контакте с экспертами Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

“Они близки к одобрению инвестиционных решений, решений по совместному финансирования, и пошаговым инвестициям”, - сказал комиссар.

“И переговоры между российскими партнерами – “Газпромом” - и украинским правительством также должны прийти к решению в будущем месяце относительно того, двусторонним или трехсторонним этот консорциум должен быть. Так что это - очень интересный процесс. Мы можем сделать определенные предложения, и мы надеемся, что решения будут до конца этого года”, - отметил Г.Эттингер.

Как сообщал УНИАН, Г.Эттингер также заявил, что Еврокомиссия выступает за создание трехстороннего газового консорциума, что будет в интересах всех сторон – экспортеров, транзитеров и потребителей.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

1 февраля 2013 года посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил журналистам, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.