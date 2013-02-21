Украинские АЭС на уровне международных стандартов безопасности - «Энергоатом»

Украинские атомные электростанции находятся на уровне международных стандартов в отношении безопасности, а также практически полностью соответствуют нормам, предъявляемым МАГАТЭ.

Об этом в ходе проведения 21 февраля национального круглого стола по вопросам соблюдения Орхусской конвенции в ядерной энергетики заявил директор по ядерной и радиационной безопасности НАЭК «Энергоатом» Cергей Божко.

«В 2008-2009 гг. в Украине осуществлялся совместный проект «Украина - ЕС - МАГАТЭ», и оценка эксплуатирующей организации («Энергоатома» - прим. УНИАН) производилась по трем направлениям… в результате данных оценок был сделан общий вывод, что украинские АЭС находятся на уровне международных стандартов», - сказал С. Божко.

Также он отметил, что в результате проведенных международных оценок была разработана программа по комплексному повышению безопасности энергоблоков АЭС, рассчитанная до 2017 года, стоимостью в 12,5 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, на 2012 год «Энергоатом» заявил в своей инвестиционной программе 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

7 февраля 2013 года Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) обратился в Министерство финансов Украины и Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с требованием установить экономически обоснованный тариф на электроэнергию для «Энергоатома».

С 1 января 2013 года НКРЭ снизила тариф ГП НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии на 2,7% – с 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

До этого в последний раз НКРЭ пересматривала тариф «Энергоатома» на отпуск электроэнергии в феврале 2012 года, снизив его с марта 2012 года на 6,8% – с 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.