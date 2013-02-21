Москва. Российский газовый «Газпром» намерен расширять свое присутствие на зарубежных рынках газомоторного топлива, сообщили УНИАН в управлении информации компании.

Согласно сообщению, правление ОАО «Газпром» приняло к сведению информацию о деятельности Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за рубежом.

«Профильным подразделениям поручено продолжить работу по укреплению позиций ОАО «Газпром» в данном сегменте бизнеса, а также подготовить материалы для рассмотрения вопроса о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива за рубежом на заседании Совета директоров компании», - говорится в сообщении.

В тоже время, «Газпром» в 2013 году начнет строительство 17 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в десяти регионах России. Финансовые средства на реализацию инвестиционных проектов строительства АГНКС предусмотрены в Программе газификации регионов РФ и составят в 2013 году 1 млрд рублей.

Сообщается, что «Газпром» проводит работу, направленную на совершенствование действующей законодательной базы и нормативных правовых актов РФ, способствующих развитию отечественного рынка газового моторного топлива. Так, считают в компании, в России отсутствует федеральный закон, предусматривающий комплекс мер по стимулированию перевода автотранспорта на газ. В настоящее время, по инициативе «Газпрома», вопрос создания такого документа прорабатывается в правительстве РФ.

Для повышения эффективности реализации стратегии «Газпрома» в области развития газомоторного рынка создана специализированная компания - ООО «Газпром газомоторное топливо». Здесь будут консолидированы соответствующие профильные активы «Газпрома».

В сообщении подчеркивается, что ОАО «Газпром» рассматривает рынок газомоторного топлива как перспективное направление деятельности компании, основной целью которого является повышение экономической эффективности реализации российского газа за рубежом, прежде всего, в европейских странах.

Главными движущими силами рынка газомоторного топлива продолжают оставаться ужесточение требований к экологической безопасности отработавших газов силовых установок транспортных средств и продолжающийся рост цен на моторное топливо нефтяного происхождения. В частности, в Европе основным фактором использования газа на транспорте является введение с 2014 года стандарта Евро-6.

До настоящего времени единственным видом топлива, соответствующим современным эколого-экономическим требованиям, является природный газ. Его использование в автомобильном транспорте позволит снизить выбросы СО2 на 25% и выбросы угарного газа на 80%.

Справка УНИАН. Системная работа по расширению использования природного газа в качестве газомоторного топлива за рубежом с участием ОАО «Газпром» началась в 2008 году. В настоящее время на европейском рынке газомоторного топлива группа «Газпром» представлена через компании Gazprom Germania GmbH и Vemex.

В 2012 году Gazprom Germania GmbH увеличила количество принадлежащих ей АГНКС, осуществляющих заправку автотранспорта компримированным природным газом (КПГ) на территории Германии, с 2 до 6. К 2015 году планируется увеличить количество принадлежащих компании станций до 15 за счет сооружения новых АГНКС.

Компания Vemex владеет 6 АГНКС в Чехии, 4 из которых были приобретены в 2012 году. Кроме того, осуществлялись поставки газа на 2 АГНКС, принадлежащие другим компаниям. Vemex также рассчитывает к 2015 году довести количество станций до 15.