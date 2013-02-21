«Киевэнерго» в 2013 году планирует инвестировать 450 млн грн в модернизацию оборудования

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» в 2013 году планирует инвестировать 450 млн грн в модернизацию и реконструкцию электрических сетей и подстанций разного класса напряжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в частности, компания планирует начать реализацию проектов по техническому переоснащению киевских теплоэлектроцентралей №5 и №6.

«Новое техническое решение обеспечит как для ТЭЦ-5 так и для Киевского энергоузла в целом надежность электрической связи c объединенной энергосистемой Украины (ОЭУ), а также существенно повысит надежность схемы по выдаче мощности ТЭЦ. Для конечного потребителя – это, прежде всего, повышение надежности энергообеспечения центральных районов Киева со всей инфраструктурой городского и государственного управления», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба компании отмечает, что проект по установке швейцарского электрооборудования на ТЭЦ-5 будет реализовываться в несколько этапов на протяжении 2013-2014 годов, и его общая стоимость составляет около 250 млн гривен.

«Параллельно на ТЭЦ-5 продолжится реализация долгосрочного крупномасштабного проекта «Киевэнерго» – реконструкция блока №1. Конечная цель реконструкции энергоблока – продление его ресурса не менее чем на 15 лет, а также увеличение его электрической и тепловой мощности. Проект планируется реализовать до 2015 года включительно. Общая стоимость проекта – 650 млн грн», - сообщает пресс-служба компании.

В то же время, как сообщается в пресс-релизе компании, в 2013 году «Киевэнерго» осуществит комплекс мероприятий по повышению экологической безопасности своих энергообъектов. В частности, на ТЭЦ-6 стартует проект реконструкции системы водоочистки, а также проект реконструкции градирни №2.

Также компания запланировала реализовать работы по развитию инженерных коммуникаций столицы. В частности, будут модернизированы около десятка подстанций, а также осуществлена реконструкция более 30 км кабельных сетей напряжением 10-110 кВ и 10 км воздушных линий напряжением 0,4 кВ.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6(установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

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