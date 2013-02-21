"Газпром" принял окончательное решение по строительству завода для производства сжиженного газа

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» принял окончательное инвестиционное решение по проекту "Владивосток-СПГ", предусматривающему строительство завода по производству сжиженного природного газа.

Как сообщили УНИАН в управлении информации компании, правление ОАО «Газпром» сегодня одобрило «Обоснование инвестиций в проект строительства завода СПГ в районе г. Владивосток». Обоснование инвестиций станет основой для разработки проектной документации. Таким образом, проект "Владивосток-СПГ" перешел в инвестиционную стадию реализации.

«Проект предполагает строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из трех технологических линий мощностью 5 млн тонн СПГ в год каждая. Первая линия будет введена в 2018 году», - говорится в сообщении. Ресурсной базой для завода станет газ Сахалинского центра газодобычи, а также Якутского и Иркутского центров. Целевыми рынками сбыта являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Профильным подразделениям компании поручено в месячный срок подготовить план первоочередных мероприятий по реализации проекта. В плане, в том числе, предусмотрено создание в 2013 году компании специального назначения и проведение коммерческих переговоров с покупателями СПГ.

Как сообщал УНИАН, государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. «Газпром» назначен Правительством РФ координатором деятельности по реализации этой программы.

На Востоке России созданы новые центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, начато активное формирование Якутского центра газодобычи, на очереди - Иркутский и Красноярский центры.

13 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация намерена увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и поэтапно либерализировать его экспорт.

По словам В.Путина, доля России в мировых поставках сжиженного природного газа составляет на сегодня всего 3,6%.

Справка УНИАН. Российский газовый монополист компания «Газпром» в 2013 году ожидает рост экспорта газа в Европу до 151,8 миллиарда кубометров, в страны СНГ и Балтии - до 74,5 миллиарда кубометров. Кроме этого, «Газпром» в 2013 году ожидает рост добычи газа на 1,8% - до 495,7 миллиарда кубометров, в 2014-2015 годах - 518 миллиарда кубометров.