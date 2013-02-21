Евросоюз поддержит Украину в попытках изменить цену на газ – Ставицкий

Брюссель. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявляет, что Европейский Союз поддержит Украину в вопросах изменения цены на газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом министр заявил в четверг, 21 февраля, украинским журналистам после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером.

“Европейская сторона поддержит Украину в попытках изменения цены на газ. До этого были декларации, сейчас будут определенные механизмы”, - сказал министр.

Он не предоставил других деталей, отметив лишь, что эти механизмы будут закреплены во время саммита Украина-ЕС 25 февраля.

Во время саммита Украина и ЕС планируют подписать седьмой доклад о реализации Меморандума о взаимопонимании в энергетическом сотрудничестве.

Справка УНИАН. Власти Украины более двух лет безуспешно пытаются договорится с "Газпромом" о снижении цены на поставляемый в страну российский газ.

В первом квартале 2012 года цена российского газа для Украины составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долл., в четвертом квартале - 430 долл.

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